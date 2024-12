Jazz Matinee am Sonntag, den 29.12.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) in der letzten Jazz Matinee des Jahres 2024 wieder eine ganze Reihe neuer Alben diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden Alben:

Marc Copland - Alter Ego / Lausanne 2022 / Swiss Radio Days Jazz Series Vol. 49 (TCB Records 02492), Roberto Magris - Freedom Is Peace (JMood Records JM 026), Julien Daian - Suppose It Is Butter (French Paradox FP 009), Arielle Besson / Sebastian Sternal / Jonas Burgwinkel - Surprise! (Papillon Jaune AJ 178619), Renaud Garcia-Fons - Blue Maqam (Sound Surviver Music SSM 1124), Rolf Kühn - Fearless (MPS 0220183 MS 1), Stockholm Swing All Stars - Play The Jazz Hits (Stockholm Jazz Records SJRCD 046), Jim Mullen Quartet - For Heavens Sake (Stunt Records STUCD 24012), Scott Hamilton - Looking Back (Stunt Records STUCD 24072), Kalnein / Schaffer & JBBG Smal - Fruits Of Passion & Sorrow (Natango Music NAT 47627-2), Eyal Lovett - Where Do We Go From Here (Berthold Records BR 324106) und Bayer / Stillman / Arsava / Elgart - A Slight Change Of Plans (Klaeng Records 086).

Zwei lange Stunden mit spannender und ganz unterschiedlicher Musik erwarten Sie! Seien Sie also neugierig!