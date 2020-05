Die Partisans live .....

im Londoner Vortex-Jazz-Club (Nit de Nit) und weiteres neues und spannendes von der internationalen englischen Jazzszene: Julia Biel (Black and White), Jamie Murray und Zhenya Strigalev sind JZ Replacment (Disrespectful), Das Duo Huw Warren und Mark Lockckheart (Live at Livio Felluga Winery) und Shabaka & The Ancestors (We are send here by History).

Moderation Heinz Dillmann