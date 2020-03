Jazz News, Samstag, 07.03.2020, 10 Uhr

Neues von der Int. Schweizer Jazzszene

Während in der Schweiz fast alle Konzerte und Großveranstaltungen wg. Coronavirus abgesagt sind, kann bei uns im Radio die aktuellen Platten der KünstlerInnen geniessen. Heute hören wir 2x den Bassisten Daniel Schläppi mit dem Gitarristen Tomas Sauter (The Summer I Was Ten) und mit dem Pianisten Marc Copland (Alice`s Wonderland); Das Gilbert Paeffgen Trio (Ossola); Das Julie Campiche Quartett (Onkalo); Das Sarah Chaksad Orchstra (Tabriz) und Andreas Schaerer mit Hildegard Lernt Fliegen (The Waves Are Rising, Dear!)

Moderation Heinz Dillmann

Veranstaltungstipp:

Mi. 11.März, Jazzhaus, 20Uhr, Andreas Schaerer u. Hildegard lernt fliegen.

Do.12.März, Emmendingen, Schlosskeller, 20.30Uhr, Tomas Sauter/ Daniel Schläppi.