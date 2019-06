The Comet Is Coming und......

andere Heilsversprechen? Die junge englische Jazzszene schlägt auf, und serviert mystic-grooviges am Hip Hop, Electronica und Jazz geschult. Wir hören Theon Cross (Fyah) und The Comet is Coming mit Shabaka Hutchings; John Turville (Head First); Dominic Miller (Absinthe) und Michael Price (Tender Symmetry).

Moderation Heinz Dillmann