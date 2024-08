Jazz News, Samstag 10.08.2024, 10 Uhr

Der Saxofonist Fabian Dudek: `...den Sinn der Musik beim Zuhören zeigen.`

Der fabelhafte Saxofonist Fabian Dudek steht heute mit seinem Album `Distant Skies, We dream`, und als Sideman bei dem Album des Keyborders Simon Below im Focus unserer Sendung. Weiter stellt der Bassist Tomba mit `Tomba Jazz`sein neues Album vor. Die Gruppe Ernte findet es aktuell Lieder der Arbeiter- und Friedensbewegung zu Gehör zu bringen und die Band Das Kapital findet `one must have chaos inside to give birth to a dancing star`.

Moderation Heinz Dillmann