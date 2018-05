Grenzgänger unter sich.....

Zum Tode von Holger Czukay. Der ehemalige Bassist von der Gruppe Can gilt als einer der wichtigsten Pioniere künstlerischer Musik im Grenzbereich aller Stile. Nichts war ihm fremd, was er nicht noch mischen, schnippseln und integrieren wollte. Wir spielen Stücke aus seinem kürzlich erschienenen Werk `Cinema`und Stücke von Can.

Moderation Heinz Dillmann