Jazz News, Samstag, 13.08.2022, 10 Uhr

Lady Blackbird auf den Spuren von Nina Simone.......

und andere Stimmen. Ein Sommerkonzert voller eindrücklicher Songs mit Flora Purim (If You Will), Bonnie Raitt (Just Like That....), Viviane Kudo (Blue Companion), Anne Paceo (Shamanes), Footprint Projekt (Garden of Opinions), Lyle Lovett (12th of June), Lucia de Carvalho (Pwanga), Viviane (Quando Tiveres Tempo), Kate Riggins (Progeny) und Lady Blackbird (Black Acid Soul).

Moderation Heinz Dillmann