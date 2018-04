Musikmagazin 16.04.18 Spaze Windu & VA

Yo!

Auf diese Sendung freue ich mich schon eine ganze Weile... Endlich ist es soweit: Am 20 April erscheint das neue Album von Spaze Windu aus Bremen via POSTPARTUM. "ESCAPISM" heißt das schöne Ding, das sowohl einen entspannten jazzigen Vibe atmet, aber auch Boombaplastig nach vorne geht. Tolle abwechslungsreiche Scheibe - für mich jetzt schon eines der Highlights in 2018, was Instrumental Releases angeht!!

(Zudem kommen Spaze Windu, Luk The Dude und Herr König am 30.04 in das Josfritzcafe und performen dort LIVE!)

In der heutigen Show sind zusätzlich mit dabei:

B-Side & AnneSu (Dripping Lights), Ill Will (One Will), Eloquent & IAMPAUL (Keine Weile), Soulbrotha (Moment der Wahrheit), Herr König (Königlicher Sound in neuem Gewand), Phalo Pantoja (Essentials / Cursed Traxx), Cap Kendricks (Keepsakes)

Enjoy!

Kefian