Musikmagazin 09.05.18 Karmawin & VA 17 Uhr

Yo

Gestern erst auf Vinyl erschienen und heute schon als Schwerpunktthema in meiner Sendung: Karmawin - Noir. Der Produzent aus Lyon war schon Anfang Februar mit 2-3 Tracks in meiner Sendung verteten. Zu diesem Zeitpunkt gabs das schöne Schätzchen allerdings nur auf Tape (via E1K) Postpartum. hat das zum Glück für uns geregelt! Seit gestern auf Vinyl erhältlich!

Zudem sind mit dabei :

Spaze Windu (Escapism), Herr König (Königlicher Sound in neuem Gewand), Don Phillipe (Hour of Shadow), CoryaYo (Ra), khaderbai (The Khaderbai Beatdiaries Krüml No.4), Phalo Pantoja (Cursed Traxx), Beatmaniacs Vol.1 (Come Together)

Enjoy!

Kefian