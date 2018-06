Musikmagazin 18.06.18 Kostia & VA

Yo,

heute versorge Ich Euch wieder mit frischen Themen aus der Rap - und Beatmakerwelt.

Großes Hauptthema bildet derkommende Release des französichen Beatproduzenten KOSTIA aus Clairoix. DA REVOLT erscheint am kommenden Mittwoch via POSTPARTUM.

Zudem haben wir das limitierte Remix/Beattape von 90VO aus Hamburg mit im Gepäck. (Sein Remix Tape Paperboy könnt ihr im übrigen in meiner Radioshow gewinnen)

Zudem sind mit dabei : Khaderbai (Beatdiaries), Hentzup (Out of the Blue) u.a.

Kefian