Musikmagazin 24.09.18 Heliophobia 17 Uhr

Yo!

Es gibt Sendungen, auf die freue ich mich schon Wochen vorab, wie ein kleines Kind! So auch hier mit dem großen Hauptthema: Heliophobia von den Bremern' Herr König & Spaze Windu !

Im dichten Rauch verdunkelter Bremer Hinterzimmer entsteht mit „Heliophobia“ eine Momentaufnahme aus dem Alltag von Herr König und Spaze Windu. Aufs Ohr gibt es ehrliche Raps und fette Beats - Musik mit Seele eben! Plus13 Tracks mit Gastbeiträgen von Freunden und Gleichgesinnten der beiden: Repete23, Luk the Dude, Rotz&Arroganz, Tourette ADS und Ruven Weithöner (MUST HAVE !!!)

Zudem hört ihr neues und aktuelles von:

Wilczynski & Kayo (Duality LP), DJ Obsolete feat. Dreist & Terfak (Merkel on Steroids 2), UMSE (Durch die Wolkendecke), Thelonious Coltrane (Expedition to the Galaxy Vol. 21), Prgmat (Concrete Jungle Flava) und jetzt auch als Tape via E1K bzw. Postpartum Rec. erhältlich: Herr König (Königlicher Sound in neuem Gewand / RMX), Spaze Windu ( Escapism)

Enjoy the ride!

Kefian