Jazz News, Samstag 15.03.2025, 10 Uhr

Junge Talente und Altvordere ......

in den Jazz News heute. Wir hören das Luca Zambito Quartett (Ancestry); Die Band C.A.R. (Valonia); Laura Lenhardt (Birds); Die Neuauflage des Kraut-Jazzrock-Albums der Gruppe Guru Guru (Tango Fango); Das Julia Hülsmann Quartet (Under The Surface) sowie der Klarinetist Helmut Eisel (Prayer).

Moderation Heinz Dillmann

Veranstaltungstipp:

Andreas Schaerer mit Kalima/Biondini/Niggli, 16.3. Jazzhaus, 20 Uhr