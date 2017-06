Die Abstimmung über das bedingungslose Grundeinkommen

in der Schweiz führte nicht zum Erfolg, aber es war in aller Munde und kann eine Grundlage sein für weitere Aktionen.

Was gibt es noch vom Jazz in der Schweiz zu vermelden? Wir hören heute die Oli Kuster Combo mit `Magniflex`; Das Hazard Trio mit `Infinite Chase`; Dominic Egli`s Plurism mit `More FUFU!`; Das JPTR-Projekt ; Tres Testosterones mit `Hang em high` und die Gruppe Ikarus mit `Chronosome`.

Moderation Heinz Dillmann