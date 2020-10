Jazz News, Samstag, 17.10.2020, 10 Uhr

`In A Hot Distant Land`ist ihre Heimat Israel.

Israelische JazzmusikerInnen verlassen ihr Land und sind oft in der Diaspora überall in der Welt. Hauptsächlich in die USA, aber auch nach Deutschland zieht es einige israelische MusikerInnen. Einige sind auch wieder zurück nach Israel oder pendeln zwischen den Welten. Wir hören heute Ido Spak (The Jazz Traveler); Avishai Cohen (Flood, Big Vicious); Guy Mintus Trio ( A Gershwin Playground) und Oded Tzur (Here Be Dragons).

Moderation Heinz Dillmann