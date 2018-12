Jazz News, Samstag, .22.12.2018, 10 Uhr

"Unsere Musik ist eine Synthese aller Musikformen des Universums- der ganzen schwarzen Musik, genauso wie von Elementen der europäischen,"

sagte Joseph Jarman, Saxofonist etc. und Mitglied des Art Ensemble of Chicago (AEC). Ein Raunen und Füße-Scharren ging durch die Jazzszenen Europas, als Musiker des Art Ensemble sich 1968 in Paris niederliessen und sich 1969 als Art Ensemble of Chicago gründeten. Die innovative Musik und ihre bunte Bühnenperformance förderte innerhalb kurzer Zeit viele Auftrittsmöglichkeiten auf Festivals und Konzerthallen Europas. Waren sie in den USA zu der Zeit nur ein Insidertipp und kommerziell erfolglos, so produzierten sie innerhalb von 18 Monaten in Europa 12 Schallplatten. Nächstes Jahr feiert das AEC sein 50jähriges Bestehen. Wir feiern schon jetzt mit einer 2 Std. Sendung voller kreativer Improvisationskunst mit tollen MusikerInnen aus den Dekaden des AEC.

Moderation Heinz und Hardy