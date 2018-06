Der Schlagzeuger Tomas Fujiwara,

aus Brooklyn New York, ist seit einigen Jahren eine feste Größe auf der Jazzszene. Nun hat er ein neues Projekt namens `Triple Double`. Mit dabei sind so illustre Namen wie der Schlagzeuger Gerald Cleaver, Gitarristin Mary Halverson und Ralph Alessi an der Trompete. Zu dem französischen Gitarristen, Noel Akchote ist noch längst nicht alles gesagt. Alte und neue Musik gibt es von ihm in der Sendung zu hören.

