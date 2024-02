Polnische und Baltische Jazzszenen.....

und wir hören die E-Bassistin Kinga Glyk (Real Life); Das Maciej Obara Quartet (Frozen Silence); Das Wojtek Mazolewski Quintet (Spirit To All) und der estnische Pianist Kristjan Randalu mit dem New Wind Orchestra (Sisu). Spannende Musik aus dem Nord-Osten Europas.

Moderation Heinz Dillmann