Jazz News, Samstag, 30.04.2022, 10 Uhr

Der Trompeter Avishai Cohen mit Band zu Besuch in Freiburg,.....

...und neues von den internationalen Jazzszenen. Wir hören die Saxofonistin Melissa Aldana (12 Stars); Saxofonist David Binney (A Glimpse Of The Eternal); Saxofonist Mark Turner (Return from the Stars); Saxofonist John Zorn (New Masada Quartet) und Avishai Cohen (Naked Truth) am kommenden Sonntag, 01.05. um 20Uhr im Jazzhaus.

Moderation Heinz Dillmann