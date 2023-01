Jazz News, Samstag,28.01.2023, 10 Uhr

Der Musiker mit dem Handschuh: Ralf Schmid,

und es geht um nicht weniger als unerhörte Musik (Arne Nordheim). Weitere Neuheiten aus den verschiedenen Jazzszenen hier zu Lande: Andreas Schickentanz Sextet (Episodes); Lukas Langguth Trio (Save Me From Myself), Rainer Böhm (What If), Aventura Quartet (Soul & Mind) und Ralf Schmid mit Pyanook (ZAS).

Moderation Heinz Dillmann

Veranstaltungstipp:

29.1. Jazzchor Mal Drei, Jazzhaus, 18Uhr

30.1. Tian Long & J. Mössinger- Standards and more, Gasthaus zum Schützen, 20Uhr