Jazz Spezial am Sonntag, den 08.09.2024, 18 Uhr bis 20 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute steht die Sendung wieder unter dem bewährten Motto "Old Wine New Bottles" und die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) stellt Ihnen wieder eine ganze Reihe von Alben unterschiedlicher Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden Alben:

Antonio Carlos Jobim - Desafinado (Jazz Samba Records 9010), Joao Gilberto - Chega De Saudade (Jazz Samba Records 9011), Miles Davis - Miles Ahead (Essential Jazz Classics / Master Sessions 2610), Coleman Hawkins encounters Ben Webster (Essential Jazz Classics /Master Sessions 2609), Nancy Wilson with Cannonball Adderley & George Shearing (Essential Jazz Classics / Master Sessions 2612), Stan Getz - Jazz Samba & Jazz Samba Encore (Essential Jazz Classics / Master Sessions 2611), Brother Jack McDuff / George Benson Quartet - The Legendary 1963-64 Concerts (2CD Fingerpoppin´ Records 117032), Miles Davis Quintet - Live in Berlin 1969 (Fingerpoppin´ Records 117033) und Tommy Flanagan´s Super Jazz Trio - Condado Beach (Fingerpoppin´ Records 117031).

Zwei lange Stunden mit spannender Musik der Jazzgeschichte erwarten Sie !