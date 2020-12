Jazz Spezial am Sonntag, den 27.12.2020, 18 Uhr bis 20 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

nicht nur Charlie Parker konnte in diesem Jahr 2020 seinen 100. Geburtstag feiern, sondern auch der Pianist Dave Brubeck (geboren 06.12.1920 in Concord / Kalifornien) und der Trompeter Clark Terry (geboren 14.12.1920 in St. Louis / Missouri). Aus diesem Grund stelle ich Ihnen heute in je einer Stunde Musik dieser beiden erstklassigen Jazzmusiker vor. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

1.) zu Dave Brubeck: Dave Brubeck - Jazz Goes To College (Columbia 465682 2), Dave Brubeck - Interchanges ´54 (Columbia/Legacy 47032), Dave Brubeck - Jazz Impressions of Eurasia (Columbia/Legacy 471249 2), Dave Brubeck - Bravo! Brubeck (Columbia CBS 465623 2), Dave Brubeck Trio & Gerry Mulligan - Live At The Berlin Philharmonie 1970 (2CD Columbia/Legacy 481415 2), Dave Brubeck Quartet - New Wine (MusicMasters 5051-2-C) und Dave Brubeck - The 40th Anniversary Tour of The U.K. (Telarc CD-83440).

2.) zu Clark Terry: Clark Terry - dto. (Verve 314 537 754-2), Clark Terry Quintet - Serenade To A Bus Seat (Riverside OJCCD-066-2), Clark Terry - Duke With A Difference (Riverside OJCCD-229-2), Clark Terry Quartet With Thelonius Monk - In Orbit (Riverside OJCCD-302-2), Clark Terry Quintet - Top And Bottom Brass (Riverside OJCCD-764-2), Clark Terry & Bob Brookmeyer - The Power Of Positive Swinging (Mainstream Records JK 57117), Clark Terry - Having Fun (Delos International DE 4021) und Clark Terry - What A Wonderful World (Red Baron JK 53750).

Zwei lange Stunden mit Musik zweier großer Jazzmusiker zu deren 100. Geburtstag! Lassen Sie sich verführen!