Jazznews 22.7.2023: Zur Erinnerung an den verstorbenen Saxofonisten Ernst Ludwig Petrowsky

Anläßlich des Todes von Ernst Ludwig Petrowsky (10.7.2023) wiederholen wir heute eine 2 stündige Sendung aus dem Jahr 2008. Damals machten wir eine Reihe über den Jazz der DDR. In dieser Sendung beschäftigten wir uns mit den 70ger Jahren, ein Phase in der ein freieres Spiel möglich wurde. Wichtiger Impulsgeber für die Phase des DDR Jazz war Ernst Ludwig Petrowsky, der in verschiedenen Aufnahmen zu hören ist.

Die Sendung ist auch deswegen interessant, weil sie sich auch der Zusammenarbeit mit dem Westberliner Label FMP widmet, das verschiedene Aufnahmen mit DDR Jazzgruppen veröffentlichte. Insofern würdigen wir damit auch den Saxofonisten Peter Brötzmann (22.6.2023), der einige Tage vor Petrowsky gestorben ist. Brötzmann war Mitbegründer des Labels FMP und ist auch in einer Aufnahme dieser Sendung zu hören.

Die Sendung war zweigeteilt. In der ersten Stunde gibt es eine Überblick, in der zweiten Stunde lief die Wiedergabe eines Livekonzert. 1977 spielte die Gruppe Synopsis bei einem Auftritt in Mittweida. Mit dabei: Ernst Ludwig Petroswky. Diese Aufnahme wurde dann 1996 beim Label FMP veröffentlicht.

Viel Spass beim hören der Sendung vom 31.5.2008. Am Mikrofon waren Hardy und Heinz

