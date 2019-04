Jazznews heute von 10-12 uhr Special Uschi Brüning

Die Sängerin Uschi Brüning hat ihre Autobiografie geschrieben. Unter dem Titel: So wie ich erfahren wir viel über ihr Sängerinnenleben in der DDR. Mit dem festen Willen eine Schlagersängerin zu werden die wie Catarina Valente und Nana Mouskuri singt behauptet sie sich im schwierigen DDR-Umfeld, das ihr aber wie sie in der Autobiografie schreibt in der Unfreiheit viel Freiheit lässt. Wir erleben die spannende Geschichte eines Schlagersternchen, das in den Freejazzhimmel aufsteigt. Die Grösse von Uschi Brüning ist, das sie in allen Musikgenres die sie bearbeitet (Schlager, Soul, Jazz, Jazzrock und Freejazz) immer das musikalischen Material glänzend beherrscht. Aber auch in der Zeit nach der DDR finden viele interessante Geschichten statt, die ihr in der zweistündigen Jazznews zu hören bekommt. Dazu natürlich viel Musik.

Am Mikrofon: Heinz Dillmann und Hardy Vollmer