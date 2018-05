Jazzy Tunes

Gibt es den Blues im Jazz, fragt sich das Bluesclubradio überflüssigerweise, schließlich sind sowohl Kirschen als auch Erdbeeren Obst. Oder Gemüse. Oder so. Jedenfalls präsentiert der musikalisch wanderlustige Vatertagsmoderator in dieser Ausgabe erstmals durchweg jazzige Bluesanklänge, unter anderem von Caro Josée, Karen Souza, Eliane Elias und José James. Sagt euch nix? OK, wie wär’s mit James Brown, Chet Baker, Diana Krall und Madeleine Peyroux? Egal, feinster Schmierstoff für die Ohrensessel, also lehnt euch zurück und genießt es…