"Jede*r kann mit seinem Nachnamen einen Film machen"

Der neue autofiktionale Spielfilm von Narges Kalhor über den Versuch ihren Nachnamen Shahid - "Märtyrer" - loszuwerden. Narges Kalhor studierte an der HFF München Film. Im Rahmen ihres Studiums hat sie eine Reihe von Kurzfilmen produziert - IN THE NAME OF SCHEHERAZADE oder Der erste Biergarten in Teheran (2019) war ihr erster Langfilm.

Wir konnten den Film in der Preprämiere im Rahmen des performing democracy Festival am Wochenende im KoKi Freiburg sehen. Die Regisseurin war zu Besuch. Shahid gewann auf der Berlinale 2024 den Caligari Filmpreis und läuft ab 1. August in den deutschen Kinos.