"Jeglichen Widerstand gegen den Staat im Keim ersticken"

Am Abend des 26. Februar 2024 wurde Daniela Klette in Berlin festgenommen. Sie wird der RAF zugerechnet. Seit rund 30 Jahren fahndete die Polizei nach ihr.

Über eine Solidemo in Berlin war der Staatsapparat nicht erfreut. Bundesinnenministerin Faeser beeilte sich, die Kundgebung zu verurteilen.

Dennoch lassen sich Solistrukturen nicht Proteste verbieten. So soll am 17. März, im niedersächsischen Vechta , eine Kundgebung vor den Mauern der dortigen Haftanstalt stattfinden. In Solidarität mit und für Daniela Klette.

Wir sprachen mit Ariane, einer Person aus der Orga der geplanten Veranstaltung.