Ein Buch spielt in Nino Haratischwilis Roman die Hauptrolle: "Die Eiszeit" von Jeanne Saré. In den 70ern hat es für Furore gesorgt. Es ist das Werk einer jugendlichen Selbstmörderin. 14 junge Frauen sind ihr nach der Lektüre ihres Buches in den Tod gefolgt. Ein düsterer Sog scheint von ihm auszugehen. Jetzt, im Paris der Gegenwart, versuchen ein paar Menschen, das Geheimnis um das Buch zu lüften. Ein starker Roman über die lebensverändernde Wirkung von Literatur. Rosaly Magg hat ihn gelesen: