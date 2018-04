Kaspar-Hauser und Söhne

wird noch am Theater in Basel gespielt. Unappetitlich,

aber große Leistung. Hören wir dem Gespräch zwischen

Konrad und Chris Rütschlin zu, welche in der Premiere

des Stückes war.

################

https://www.theater-basel.ch/Spielplan/Kaspar-Hauser-und-Soehne/oRQlBxys...

Am Pfingstmontag des Jahres 1828 erscheint in Nürnberg eine schwankende, etwa 16-jährige «possierliche und pudelnärrische Gestalt» mit rudimentären Sprachkenntnissen und gibt zu Protokoll, dass sie jahrelang ohne menschlichen Kontakt bei Brot und Wasser in Dunkelhaft gehalten worden sei, bis ein Unbekannter sie eines Tages in die Welt geworfen habe. Der rätselhafte Findling wird zur Attraktion: «Kaspar Hauser geniesst kaum geringeren Zuspruch als das Känguru und die Hyäne in der berühmten Menagerie des Herrn van Aken.» Unter reger Anteilnahme der Öffentlichkeit steigt er als Kuriosum zum «Kind Europas» auf, bis er 1833 unter ungeklärten Umständen stirbt. Über seinen Tod hinaus bleibt er Gegenstand unzähliger Spekulationen um seine Herkunft sowie philosophischer, psychologischer und medizinischer Analysen und somit Wissenschaftsobjekt. Die deutsche Dramatikerin Olga Bach webt aus kulturhistorischen Referenzen und Versatzstücken der Selbstbiografie Kaspar Hausers ein sprachlich artifizielles Familienpanorama über Aufstieg und Fall einer deutschen Unternehmerfamilie von 1940 bis in die Gegenwart.

Ersan Mondtag, vom Fachmagazin «Theater heute» zum Nachwuchsregisseur des Jahres 2016 gekürt und bereits zweimal zum Berliner Theatertreffen eingeladen, wird seinen ästhetisch beeindruckenden Kosmos erstmals dem Basler Publikum vorstellen.