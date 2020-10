Kein Grund zum Feiern! Antirassistische Demonstration in Freiburg am 3. Oktober

Dass der "Tag der deutschen Einheit" kein Anlass zum Feiern ist, unterstrichen zahlreiche Reden bei der antirassistischen Demonstration am Samstag, den 3. Oktober in Freiburg. Erinnert wurde an die rechten Gewalttaten, die seither geschehen sind, die Entrechtung von Geflüchteten, aber auch die diesen Mittwoch beschlossene Verschärfung der baden-württembergischen Polizeigesetze. Knapp 250 Menschen versammelten sich am Platz der Alten Synagoge, um anschließend eine Demonstrationsrunde über die Rempartstraße zur Zwischenkundgebung am Bertoldsbrunnen und dann wieder zum Platz der Alten Synagoge zu drehen. Wir dokumentieren hier die Redebeiträge der Demonstration, die von Aktion Bleiberecht organisiert worden war.

Begrüßung 3:16

Antinationalistische Einführungsrede von Aktion Bleiberecht 3:30

Rede der Intiative Seebrücke 5:59

Rede des Kurdistan Solidaritätskomitee 8:08

Rede zur Polizeigesetzverschärfung 4:29

Rede von Aktion Bleiberecht zum EU-Asylpakt 4:28

Rede von Medinetz zu den gesundheitlichen Folgen von Flucht und Lagerunterbringung 3:26

Vorstellung der Initiative Zusammenleben Willkommen 1:17