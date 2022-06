Rund 150 Menschen demonstrierten am 11. Juni 2022 in Freiburg gegen die türkischen Militäreinsätze in kurdischen Gebieten.

Die Demonstration startete auf dem Platz der Alten Synagoge und lief mit zwischen Kundgebungen am Bertoldsbrunnen und Augustinerplatz eine Runde durch die Innenstadt.

Erste Rede auf dem Augustinerplatz: 3:24

Zweite Rede auf dem Augustinerplatz: 5:37