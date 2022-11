Kein gutes Omen für Stuttgart21

Der Brand des ICE 814 am 10. November im Tunnelbahnhof Köln/Bonn Flughafen und der qualmende ICE 526 am Sonntag, den 13. November in Nürnberg belegen das reale Risiko für Brände auch in den vielen Neubautunneln. WikiReal.org weist auf das fehlende Rettungskonzept der Stuttgarter Tunnel hin

Konrad sprach mit Dr. Christoph Engelhardt vom Faktencheck-Portal WikiReal.org