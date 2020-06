Kein nachvollziehbaren Gründe für Verschlechterung der Notfallversorgung in Bad Krozingen und Umgebung

Die Notfallversorgung in der Becker Klinik in bad Krozingen hat ab 1. Juli nur noch unter der Woche zwischen 8 und 18 Uhr offen. Wer danach einen Unfall hat, muss nach Freiburg und sei es aus dem hinteren Münstertal. Im Gespräch mit Radio Dreyeckland sagt Jörg Becker wie eine politische Entscheidung in Berlin zur Schließung geführt hat und eine Lösung in Zusammenarbeit mit dem Herzzentrum gescheitert ist. Er hat die Hoffnung aber nicht aufgegeben, dass durch Druck auf der lokalen Ebene noch etwas zu erreichen ist.