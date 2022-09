Kesselbambule Klimacamp 2022 in Stuttgart

Vom 16. bis 22. September 2022 findet in Stuttgart das Kesselbambule Klimacamp statt. Das bestimmende Thema wird die Mobilität in ihrer ganzen Vielschichtigkeit sein. Das Spektrum reicht von Themen wie Barrierefreiheit im Verkehr und der Frage wer überhaupt mobil sein kann in einer kapitalistischen Stadt bis hin zu verweigerter Mobilität von flüchtenden Menschen an den EU Außengrenzen.

Auf dem Klimacamp soll ein Raum geschaffen werden, in dem Visionen für eine klimagerechte Gesellschaft diskutiert, weiterentwickelt und umgesetzt werden können. Neben dem breiten Bildungsprogramm in Form von Workshops, Panels und Diskussionen wird es ein buntes Kulturprogramm und praktische Aktionen für eine Verkehrswende von unten geben.

Mit Franziska vom Bündnis Kesselbambule konnten wir über das anstehende Klimacamp sprechen.