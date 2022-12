Der Klang des letzten Wächters der Erde

Über neokoloniale Verwicklungen oder was die indigenen Orang Rimba in Sumatra, Indonesien mit dem Schokoaufstrich in unseren Supermärkten zu tun haben.

Wir hören Evi Mariani und einen Teil der Reportage Deforestation in Jambi: Forest Survivors of Covid-19 Face Starvation in der deutschen Übersetzung von Teguh Suprayitno. Beide arbeiten bei dem unabhängigen, obrigkeitskritischen Medienprojekt Project Multatuli in Jakarta, Indonesien.

Project Multatuli will denen eine Stimme geben, die sonst ungehört bleiben und arbeitet in einem Klima, das zunehmend demokratiefeindlicher wird und in dem auch die Pressefreiheit mehr und mehr abgelehnt wird.