KlimaEndspiel KlimaArbeit

Im Gegensatz zur allgemeinen Schilderung, die Welt bewege sich in letz-ter Zeit in Richtung einer Lösung des globalen Erwärmungsproblems hat die Anreicherung der Klima-Treibhausgase in der Atmosphäre, sich mehrere vergangene Jahre beschleunigt. Mit Methan aus Leckagen, aus tauenden Perma-Frost-Böden, und aus MethanHydrat aus dem Meer können es bald über 50 Mrd Tonnen Co2eq Emissionen pro Jahr sein. Das noch emittierbare Co2 – Budget (für das 2° C Ziel) ist schon etwa 2026 ausgeschöpft, und wir müssten Co2 aus der Atmosphäre wieder entfernen ....

Klima -Arbeit , Hintergrund, Input zum Themenabend

Im Gegensatz zur allgemeinen Schilderung, die Welt bewege sich in letzter Zeit in Richtung einer Lösung des globalen Erwärmungs-problems hat die ZuwachsRate der Klima-Treibhausgase sich mehrere vergangene Jahre beschleunigt. Die Zuwachsrate der Emissionen zwischen 2000 und 2015 betrug 2,6 % pro Jahr .

Jungen Leuten /zukünftigen Generationen wird die unglaublich schwierige und teure Last auferlegt, das Co2 voriger Generationen wieder aus der Atmosphäre herauszuziehen.

Es gibt eine Balance des planetaren Energie-Systems, * Strahlung die von der Sonne kommt, *Aerosol-Reflektion und Oberflächen-Reflektion, und * Treibhausgas-Anreicherung in der Atmosphäre, → Die Co2 „Decke“ hindert die Infrarot Rückstrahlung, die Hitze -Abgabe in den Weltraum. * Wärme wird zwischen-gespeichert im Ozean. Nach 100 Jahren OberflächenErwärmung (der oberen 2000 m des Oceans) stecken noch 25 % bis 40 % „in der Pipeline“. Die globale OberflächenTemperatur nimmt zu. Temperatur und Co2-Konzentration sind jetzt weit über : *dem Niveau der vorindustriellen Zeit, * über dem Holozän-Bereich (das war die Klima-Stabilität der letzten 12 000 Jahre) Temperatur und Co2 Konzentration sind jetzt * bald im Bereich der E e m Zeit ( vor 115 000 Jahren)

Erforderlich ist das Zurückbringen der globalen Temperatur in den Holozän-Bereich innerhalb dieses Jahrhundert. Die Co2 Konzentration muss auf 350 ppm (Kohlenstoff-parts per million (Luftteilchen) runter,

Noch 2013 war möglich das Energie-System zurückzubringen, entsprechend in den Bereich der Balance der Holozän-Zeit. Das wäre möglich gewesen wenn : * rasche Co2 Reduktion mit minus 3% praktiziert worden wäre, *wenn es keinen weiteren Netto-Zuwachs bei Klima-Verstärkern gegeben hätte, wenn : * die Abholzung von Wäldern gestoppt würde, und * Programme globaler Aufforstung und * Landwirtschaftliche / Forstwirtschaftliche Anpassungen durchgeführt würden. Dies wurde jedoch nicht recht-zeitig begonnen.

Klimaforscher Hansen : schlug als Ziel im 21 Jahrhundert vor, soviel *Co2 -Extraktion durchzuführen, wie den geschätzten * Netto-Emissionen der historischen Abholzung und Landnutzung entsprächen. Konzertierte und globale Bemühung für Kohlenstoff-Einlagerung in Wäldern und Böden als Co2 -Senke hat ein Potential für die Speicherung von 1300 Mrd Tonnen Co2 equivalent in diesem Jahrhundert . Das entspricht etwa 16 Mrd Tonnen Co2 pro Jahr. Bäume, Wälder als Kohlenstoff-Senken, speichern durch Photosynthese etwa 900 Tonnen Co2 pro Hektar.

Doch durch Rodung von borealen (nördlichen) Wäldern und von Tropen-Wäldern, in Südost-Asien , am Amazonas, wurden / werden jährlich noch 130 000 km² Wälder vernichtet.

Biotische Co2 - Extraktion Geeignete Mittel zur Senkung der weiter zunehmenden Co2 -Konzentration in der Atmosphäre sind : Aufforstung * Bäume, WaldÖkosysteme pflanzen und pflegen, in grösst-möglichem Umfang, * die landwirtschaftliche Praxis bessern, um Boden-Kohlenstoff anzureichern. Die „Biotischen Methoden“ ermöglichen die Nutzung der Ökosystem-Dienste des Landes, der Öko-Sphäre, und bringen Vorteile wie : *Landwirtschaftliche Erträge, *Waldprodukte, *Beschäftigung, *Einsparung von Kosten

Die anspruchsvollen Paris Vereinbarungen sind nicht ausreichend, nicht angemessen. Wenn die Emissionen weiter zunehmen mit 2 % pro Jahr, dann erreicht, - wegen dem zusätzlichen Klima-Antrieb der „starken Rückkopplung“, die Temperatur bis 2100 einen Anstieg auf 4°C .

„Starke Rückkopplung“, das sind :

*EisSchwund→ der bewirkt sinkende Albedo-Rückstrahlung, *tauende Permafrost Böden mit Methan - Ausstoss * wärmer werdende Gewässer und flache Küsten-Meereszonen. Dort zerfallen MethanHydrate, und emittieren Methan. * Boden-Erwärmung über 2°C setzt Boden-Kohlenstoff- frei.

Rasche Co2 Emissions-Reduktion ist nötig. Selbst wenn I die TreibhausgasEmissionen auf dem Niveau von heute stabilisiert werden, braucht es II als Kompensation für den Rückfluss des historisch im -1 -

Ozean angesammelten Co2 in die Atmosphäre, III zusätzliche wieder-Extraktion, Entzug von Co2 aus der Atmospbäre.

Technische Extraktion „intensive negative Emissions-Techniken“. High Tech soll alles wieder in Ordnung bringen. („Kaiser´s neue Kleider“) Für relevante Grössen-Ordnungen ist ihre Wirksamkeit noch unbewiesen - Bio-Energie mit Kohlenstoff -Abscheidung und Speicherung „BECCS“, Dieses Konzept erfordert hohen Einsatz an Flächen , an Wasser und Dünger, und konkurriert mit Land-Nachfragen der Landwirtschaft. * Kosten werden auf etwa 60 $...je...Tonne...Co2 geschätzt. Direkte LuftAbscheidung, *air capture CCS hat noch höheren Bedarf an Flächen, Wasser, Energie, und brau-cht *ausgedehnte Pipeline- Infrastrukturen. Ausreichende Wirksamkeit wurde noch nicht bewiesen, sichere und ausreichende Endlagerung ist nicht bekannt. Einige 1000 CCS Anlagen würden benötigt um – nennenswert Kohl-enstoff bei EnergieErzeugung und Industrien abzuscheiden. CCS** - Speicherung ist für Politiker attraktiv, weil es verschiebt vermeintlich die Handlungsdringlichkeit in die Zukunft ]Zur Begrenzung der Erwärmung auf 2 °C würden die Kosten auf über 800 Milliarden $ pro Jahr belaufen. Doch CCS fällt aus , weil zu aufwändig, zu teuer. -1

Von den Geo-Climat-Engineering Konzepten wie sie in der EU-Trace Überblicks-Studie aufgeführt sind kommen die meisten nicht in Frage, aufgrund der nötigen aufwändigen Infrastrukturen, der Kosten, und der unbewiesenen Wirksamkeit für den globalen GrossEinsatz.

Nun heisst es, die Schwierigkeit, die Atmosphärische Co2 Konzentration auf 350 ppm oder weniger herunterzubringen, erfordere den „entschlossenem Klima-Eingriff“ - (das meint Klima-Engineering) . Im Focus steht nun :

Sonnen-Strahlungs-Management, SRM .Tausende Flugzeuge spühen Schwefelsäure in die Stratosphäre, um Aerosole zu erzeugen, die die kühlende Wirkung vulkanischer Aerosole haben sollen. Ein dauernder Nebelschleier würde die Erde umhüllen. Blauer Himmel würde der Vergangenheit angehören..

*Um KohlenstoffKonzentrationen von 500 ppm und mehr auszugleichen, müssten mehrere zehn Millionen Tonnen Schwefel in die Stratosphäre verbracht werden. Doch bei zunehmender Menge nimmt die Wirkung ab. Auch kann keine gleichmässige Verteilung garantiert werden.

*Problematische Wirkungen sind: * Reduktion von Ozon, * Die Absorption der Erd-Rückstrahlung könnte das Erwärmungstempo in der Stratosphäre und die Dynamik der- räumlich-zeitlichen Muster der Stratosphäre verändern. Das hat einschneidente Folgen für die regionale Verteilung von Niederschlag, für die Verdunstung, für regionale Wasser-Systeme und WasserVerfügbarkeit, für die regionalen Wetterlagen, und könnte verbreitete Dürren auslösen .

Die Ursache des KlimaWandels: die Freisetzung von Gasen als Wärmefalle würden nicht beseitigt. → Es würden dauernd Schadstoffe in die Atmo-sphäre gepumpt, und man würde erst aufhören können, wenn Ma-schinen erfunden wären, die vorhandene Schadstoffe / Co2 aus den unteren Schichten wieder absaugen. Diese müssten für die Ewigkeit eingelagert und bewacht werden.

Auf der ganzen Welt werden Mega-lnvestitionen getätigt in schwer zu erschließende, ,,unkonventionelle“ Öl-, Gas- und Kohle-Vorkommen. Die fossile Industrie hat Reserven in ihren Geschäftsbüchern, und kann mehr als fünfmal so viel fossile Brennstoffe auf den Markt bringen, wie die Erdatmosphäre noch aufnehmen kann. Würden alle jetzt verfügbaren fossilen Ressourcen verfeuert, so würden daraus etwa 4 000 Milliarden Tonnen Kohlenstoff emittiert. Bei Verfeuerung auch der „unkonventionellen“ würden 15 000 Milliarden Tonnen Kohlenstoff emittiert. Die fossilen Brenn – und Treibstoffe müssen in der Erde bleiben !!!

Zur Begrenzung der Erwärmung auf 2 °C dürfen nur noch weniger als 560 Mrd Tonnen Co2 eq in die Atmosphäre abgegeben werden. Die Atmosphären-Belastung „humanen Emissionen” geht schon über 40 Mrd Tonnen Co2 der pro Jahr hinaus.

Potentiell können die Emissions-Beiträge noch übertroffen werden durch Methan.

MethanGas wird freigesetzt bei der Erschliessung fossiler Brennstoffquellen, im KohleBergbau, bei Öl-, und Erdgas-Bohrungen, bei ShaleGas , und Ölsanden, und aus lecken Rohrleitungen. Methan wird freigesetzt aus tauenden Perma-Frostböden , aus erwärmenden Küsten-Gewässern, aus Seen, Flüssen, Sümpfen, aus Kläran-lagen, Deponien, aus Mägen von Wiederkäuern, aus Reisfeldern.

Öl-Konzerne fackeln jährlich hunderte Millionen Tonnen als “Flar-Gas” ab. Millionen Tonnen Russ landen auf dem Eis der Arktis, und tragen zur schnelleren Erwärmung bei. In ländlichen Teilen von North Dakota , Texas, Colorado , und in der “Vier -Ecken-Region” in den USA wurden über Satelliten MethanGas -“Hotspots entdeckt“. Riesige MethangasWolken, emittieren etwa 1, 8 Mrd Tonnen Co2 (equivalent) im Jahr.

Der Methangas-Ausstoss in den USA - sowohl aus natürlichen Quellen, als auch aus Lecks in Förderanlagen und Pipelines wurde seit 20 Jahren um ein bis drei Viertel zu gering angegeben,aufgrund Softwarefehler bei der Meesgeräte–Sensoren- Umschaltung. „Methan-Leckagen“ machen den Klimafußabdruck aus Erdgas viel größer. Bei Verbrennung, mag Methan sauberer sein , doch wenn es direkt in die Atmo-s -2- phäre gegeben wird, ohne verbrannt zu werden ist es 30 bis 80 mal stärker klimawirksam als Co2. Wenn die Leckage 3,2 % übersteigt, überwiegt die vom durchgesickerten Methan verursachte zusätzliche Erwärmung den potentiellen Nutzen. Zwischen 2009 und 2011 wurde der Leck-Abfluss auf etwa 10 Prozent geschätzt. Gas ist somit keine klima-freundliche „Brücken-Energie.“

Methan u Permafrost. Etwa 60 Mill km² auf der Nordhalbkugel haben im Untergrund Dauerfrost-Boden (Perma-Frost)

In eingefrorenen arktischen Böden ist etwa fünfmal so viel Kohlenstoff gespeichert wie von allen menschlichen Aktivitäten seit 1850 emittiert wurde Bei Erwärmung nimmt die mikrobielle Aktivität zu. Das Auftauen öffnet auch neue Pfade, durch die ältere Methan-Produktionen von in Gletschern und Erdschichten gefangenem "geologischen" Methans durchsickern können.

Dauerfrost-böden wärmen sich um 2,7 bis 4,5 °C auf , schneller als die Arktis Luft-Temperaturen : Noch lang nachdem die Oberflächen-Böden im Winter einfrieren wird Methan emittiert. Doch die meisten Klimamodelle nehmen für den Winter praktisch keine arktischen MethanEmissionen an. Diese Schlüssel-Annahmen müssen aktualisiert werden. Radarbeobachtungen zeigen zunehmend Methan-Blasen aus dem Nord-Polar-Meer. Aus Alaska gibt es Videos wo Wissenschaftler Methan-reiche Seen anzünden. In Sibirien hat sich der Permafrost-boden in letzten 20 Jahren in einer Tiefe von 20 Metern um zwei Grad Celsius erwärmt. Flach unter der Erde , unter dünnem Permafrost liegen Methankammern, Gasvorräte, die sich über viele Millionen Jahre gebildet hatten. Wenn eine explodiert, könnte dies Kettenreaktionen auslösen

Aus Flüssen und Seen entweichen jährlich 100 Millionen Tonnen Methan schätzen brasilianische Forscher. In flachen Meereszonen, hauptsächlich entlang der Ränder von Kontinenten treten unter bestimmten Druck- und Temperaturbedingungen eingefrorene GasAblagerungen, MethanHydrate auf, überall auf der Welt. .Erwärmung bis in die Tiefe von 500 Metern lässt das Methan-Eis zusammenbrechen und Methan emittieren. Das trifft auf etwa 3,5 % der Methan-Hydrate zu. Jährlich werden einige 100 Mill Tonnen Methan emittiert.

Als Folge des Klimawandels beginnen vor der Nordwestküste der USA, im Pazifik, gewaltige Mengen Methanhydrate zu tauen, (*Forscher d University of Washington) q141211 ing)

Von Menschen und ihren Aktivitäten werden derzeit mehr als 40 Mrd Tonnen Co2 pro Jahr emittiert. Es ist nötig von diesem Niveau herrunterzukommen auf die erforderliche Zero-/Null-Emission, bis Netto- Co2 Emissionen. Seit 1965 haben sich die jährlichen Kohlenstoff-Emissionen aus Verbrennung fossiler Energieträger und aus der Industrie verdreifacht. Innerhalb der letzten zehn Jahre haben die Emissionen durchschnittlich um mehr als 2 % im Jahr zugenommen. Heute entweichen über 60 % mehr CO2 in die Atmosphäre als noch 1990. 2004 bis 2015 gab es bei der weltweiten CO2-Intensität eine Abnahme von weniger als 0,2 % pro Jahr. Absolute Entkopplung ist nirgendwo festzustellen.

Die Kohlenstoff-Emıssionen werden normalerweise auf territorialer Grundlage gemessen. Doch viele der in Amerika und Europa konsumierten Güter werden in China und anderen Schwellen -ländern hergestellt.. Ein großer Teil der verwendeten Materialien ,werden in noch ärmeren Ländern abgebaut oder gewonnen.

Dieser Anteil der Kohlenstoff-Emissionen, für den eigentlich die reichen Konsumenten Verantwortung tra -gen, wird den Bewohnern ärmerer Länder angelastet.

Mit den wohlhabenden Lebensstilen sind mehr Kohlenstoff-Emissionen verbunden als jemals in den Zahlen auftauchen , die die reicheren Staaten an die UN melden..( nach der Rahmen Vereinbarung FCCC (Frame work Convention on Climate Change )

Der „materielle Fußabdruck“ der OECD-Länder insgesamt, stieg zwischen 1990 und 2008 um 50 %. Es gab keine absolute Entkopplung des BIP vom Ressourcenverbrauch in diesem Zeitraum. Gleichzeitig stieg das BIP der OECD-Länder um 53 %, deshalb gab es auch kaum relative Entkopplung.

Die Strukturen des Welthandels und unzureichende Rechnungsmethoden haben die unbequeme Wahrheit verdeckt. [ Entkopplung ist das Funktions-wort um Wachstum als weiter möglich zu arguentieren ]

Faktoren für weiteren Anstieg von Emissionen: Die Weltbevölkerung wird zunehmen. Bis 2050 werden 9,7 Milliarden Menschen auf der Erde leben. (geschätzter Mittelwert, UN )

Das entspricht durchschnttlicher BevölkerungsZunahme von 0,8 % pro Jahr. Würde das globale Pro-Kopf-Einkommen um 1,3 % zunehmen, und die globale Kohlenstoff-Intensität mit minus 0,6 % pro/Jahr ,,wie seit 1990“, abnehmen, würden die Kohlenstoff-Emissionen global um 1,5 % pro Jahr steigen.

Um die geforderte zehnfache Reduktion bei den in der Atmosphäre angesammelten Kohlenstoff-Mengen bis 2050 zu erreichen, würde dies eine Reduktion der globalen Emissions-Intensität um durchschnittlich 8,6 % im Jahr erfordern. Dies ist fast zehn Mal so schnell, wie in den letzten 50 Jahren tatsächlich, und 50 Mal schneller als in den letzten zehn Jahren. Bei noch „erlaubten“EmissionsMengen von etwa 500 Mrd Tonnen Co2 eq, oder weniger, ist das (uns, industrialisierten Lälndern) noch zustehende Co2-Budget schon um 2027 aufgebraucht –3-

Alles hängt davon ab,wie schnell sich die Emissionen senken lassen. Würden wir gleich damit anfangen und etwa lineare Reduktion in Richtung 3,6 Mrd To CO2 bis 2050 erreichen wäre das Kohlenstoff-budget schon 2025 aufgebraucht. Und während der späten 2020 er und frühen 2030 er-Jahre müssten wir aus der Atmosphäre Kohlenstoff entfernen, rund 25 Mrd To pro Jahr. Das ist fast unmöglich. *32, *33

Davon, ob es den IndustrieNationen gelingt, ihre Emissionen noch in diesem Jahrzehnt um 8 % pro Jahr zu senken, davon hängt es ab, ob wir das im nächsten Jahrzehnt auch von Schwellenländern wie China oder Indien verlangen können . Davon wiederum hängt ab, ob die Menschheit innerhalb eines gemeinsamen Co2 Budgets bleibt, mit 80 % iger Chance, die Erd-Erwärmung unterhalb einem Niveau zu halten, das von unseren Regierungen als `unannehmbar gefährlich` bezeichnet wird [wissenschaftl belegt]

Die Trennung des Wirtschaftllichen Wachstum von der Atmosphären-Verschmutzung /ökologischen Überlastung funktioniert nicht im benötigten Ausmass. Die meisten Ökonomen hoffen noch auf ein Wunder, warten einfach nur auf Technologie, die dieses Kunststück vollbringen könnte.

Diskutiert wird in geringem Umfang : * Wirtschaften sind effizienter, wenn der Preis von fossilen Treibstoffen besser bezüglich der * tatsäch-lichen Kosten für die Gesellschaft bestimmt wird, und das BIP auf diese Art mit einem steigendem Kohlenstoffpreis verbunden ist. * Der Umfang der Verwendung von Fossilen Brenn-und Treibstoffen bleibt zum Teil deswegen hoch, weil * Preise für fossile Treibstoffe ihre vollen Kosten für die Gesellschaft nicht einschliessen. * Durch einen steigenden Kohlenstoffpreis, der aus der Komposition von Energie-Quellen, durch Wettbewerb zwischen allen nicht-fossilen Energiequellen, als auch Energie-Effizienz und Energie-Einsparung bestimmt ist, würde der rasche und ökonomische Übergang zu nicht-fossilen Energien Hilfe bekommen.

Oft wird vorgebracht, - dann würde Schaden für die Wirtschaft entstehen. Das Argument ist nicht stichhaltig :

Schweden hat seit den 1990er Jahren seine Pro-Kopf-Emssionen um zwei Drittel reduziert während sich sein Pro-Kopf-Einkommen verdoppelte

Derzeit reisen wir in die völlig falsche Richtung. Emissionen und Ressourcenverbrauch fallen nicht, sie steigen. Ökonomen und Politiker setzen weiterhin auf Wachstum. Es besteht der verbissene Glaube : Technik könne uns aus der Krise katapultieren. Zitat : warum sich verpflichtet fühlen Co2 Emissionen zu verringern, wenn es technische Lösungen gibt “

Wir haben aber nicht noch ein paar Jahre Zeit, die Veränderungen zu diskutieren , und wir können uns nicht mit dem einen oder anderen (Teil-) Erfolg zufriedengeben. Die Alternative ist nicht, dass der jetzige Zustand so bleibt. In einer Atmosphäre kollektiver Panik , in der wenig Zeit für ruhiges Nachdenken bleibt, wird es zu dem Einsatz von: hoch-riskantem Geo-/ Klima-Engineering kommen.

III Wirtschaft,. Wachstum - Gesucht werden Bremsen, *Vorrichtungen um zunehmenden Verbrauch/ zunehmende Treibhaus-Gas-Belastung der Atmosphäre zu drosseln.

Bei 7 Mrd Menschen, mit Co2 -Budgets, die aus Gleichverteilung resultieren, müssten wir auf 2,7 Tonnen Co2 , pro Kopf und Jahr herunter.→ In Deutschland, und in Mittel-Europa liegen wir bei etwa 11 Tonnen Co2 / Kopf/ Jahr.

Das Blue Map“ Szenario der IEA Internationale Engergie Agentur, → sieht den Bau von 45 neuen 500 MW Kohle-Kraftwerken mit CCS ** vor, dazu noch 32 Akws mit 1000 MW. [ Von Gewinnung und Herstellung der Brennstoffe, bis hin zum Abbau der Akw, und Verwaltung der Abfälle ersetzt Atomenergie mehr Co2 pro Kwh frei, als ein GasKraftwerk alter Technologie, und 3 mal soviel als ein Gaskraftwerk neuer Technologie. Die Atom-Strom Gewinnung funktioniert nur im Dauerbetrieb. Sie gibt keine Antwort auf die Nachfrageschwankungen. * Bei der erwarteten Verdoppelung des Stromverbrauchs bis 2030 (*IEA) müsste beim Konzept AtomStrom der bestehende Atompark jedes Jahr verdoppelt werden. ( *Tanuro ,136) Atom und Kohle wurden subventioniert mit ca 500 Mrd € Euro bis jetzt. Würden all diese Beträge „internalisiert“ werden, würde eine Kwh Atomstrom ca 2 Euro kosten ]

In Deutschland wurde der Anteil Regenerativer Energien auf zeitweilig 25 % gesteigert → Das ist Brutto-Strom-Produktion. Der GesamtAnteil der Regenerativen Energien liegt bei knapp über 10 % .

Von diesen 10 % ist der Grossteil BioMasse* BioMasse weist bei Ökobilanzierung negative Co2 -Bilanz auf.

*WindEnergie, liegt bei 1,2 % Anteil am deutschen Primär-Energie-Plateau, Effizienz : nur 1/ 6 tel der installierten Windkraft-kapazität kann genutzt werden..

*Photo-Voltaic liegt bei 0,8 %. Anteil. Effizienz / Auslastungsgrad liegt bei 1/ 9 tel.. Es gibt jedoch einen Bedarf an End-Energie, der nicht ohne weiteres durch Elektrizität bereitgestellt werden kann. Strom macht nur 16,2 % des Bedarfs an EndEnergie aus. (* Tanuro, 137) - 4 -

Flugverkehr, SchiffsVerkehr, Lkw -Verkehr, motorisierter Individual-Verkehr → Um das derzeitige Niveau des PkwVerkehr zu erhalten, und auf Elektromobilität umwandeln, um den kompletten, jetzt fossilen motorisierten Individual-Verkehr , auf regenerativ umzugestalten, bräuchten wir 8 % der Energie-Verbräuche. Das ist schon die gesamte Menge dessen, was die Windkraft in Deutsch-land erzeugt. Der Verkehr_müsste_reduziert_werden. (Integrierte Mobilität ) [ s.a Greenpeace Studie 9_2017 )

Heiz Wärme- + Warmwasser Energie-Verbrauch in den Wohnbereichen. Der KlimaSchutz müsste da stattfinden, wo die Immobilien schon gebaut sind, die müssten wir „runter“-sanieren.Gefördert werden müsste Solar-Thermie-Speicherung [LatentSpeicher-Systeme ermöglichen zeitübergreifend Überschüsse zu speichern, bis 70 % Einsparung].

Landwirtschaft, Was hat Fortschritt und Effizienz gekostet ? Es wurden ganz andere Ressourcen verbraucht, die nicht verglichen werden, mit jener Ressource, die angeblich einen Effizienz-Fortschritt erzielt hat. → Der Anteil der industrialisierten Landwirtschaft , mit Monokulturen, u. Massentierhaltung liegt bei 25 % der globalen EmissionsBelastung. Hinter der Fassade gibt es weitere Verbräuche und Belastungen : Wasser, Phosphor, ChemieDünger, Boden-Degradation, Abwasserbelastung, Klimagase: [ NO3 = 200-fach so Klima-Wärmeaktiv wie Co2), CH4-(23- fach so Wärmeaktiv wie Co2). Es gibt Verluste an Diversifikation, Aufwendungen fürTransport- und Energie, und ExistenzVernichtung in andern Ländern durch subventionierte Exporte. Zwischen den Agrar-IndustrieBetrieben in Nordamerika, Argentinien, Brasilien und Europa und den Kleinbauern, und ländlichen Subsistenz-Familien, gibt es einen ProduktivitätsUnterschied von 500 bis 700 -fach. Jedes Jahr machen Millionen Bauern im Süden Pleite, werden Opfer. (*Tanuro, 156)

** Der ETS, Emmissions-Handel, zum Kauf und Verkauf von “VerschmutzungsRechten” ,wurde eingerichtet * um die „Kohlenstoff-Flucht“ / die Verlagerung von Unternehmen mit hohen Emissionen ins Ausland , zu vermeiden. (Die Wirklichkeit und Folge solcher Androhung wurde nicht bewiesen.). Die betreffenden Sektoren konnten bis zu 100 % der Verschmutzungsrechte gratis erhalten. Nur 1/5 tel der Quoten wurde 2013 versteigert.

Wird /würde die Bereitstellung von VerschmutzungsZertifikaten ausgeschöpft , würde die EU ihre Emissionen in 8 Jahren nur um 14 % senken müssen, statt um 20 %. Der EU-Rat hat diese Warnung jedoch nicht berücksichtigt Industriesektoren innerhalb des ETS, (verantwortlich für ca 40 % der Emissionen der EU) erwarten eine Verminderung der zugeteilten Zertifikate bis 2020 um 21 % gegenüber 2005. Dies erfordert keine ambitionierten Anstrengungen für Reduktion. * Mit „Verschmutzungs“-Rechten die aus dem CDM ( Clean Development Mechanism) stammen, können in der gesamten Periode bis zu 70 % der Reduzierung von Emissionenm durch importierte Zertifikate (aus dem Süden) ersetzt werden. Das Recht 1 Tonne Co2 auszustossen, kostet so weniger als 5 Dollar. Viele Reduktionen finden gar nicht statt. Trotzdem setzt die EU immer mehr auf den „Ablasshandel“ CDM. 2012 bis 2020 fehlte ein Abkommen (z B Option für eine Reduzierung um 20 %, 30 % . Die zum ETS Emissionshandel gehörenden Unternehmen können die aus den im Zeitraum 2008 bis 2012 kostenlosen, extrem überschüssig ausgeschütteten und dann übrig gebliebenen Verschmutzungsrechte nachträglich ausnutzen. Mehr als ein Drittel der für 2012 bis 2020 geforderten Reduktionen können so einfach (virtuell) erledigt werden. 60 % der Zertifikate entsprechen keiner tatsächlich geleisteten Reduktion von Emissionen. Einem Teil von ihnen, den Waldzertifikaten entsprechen keine strukturellen Reduktionen.

Peak-Everything : Es gibt das * Peak-Zero-Problem, und * Problem negative Emissionen zu erzeugen, es gibt das * Wasser-Problem, ein * Phosphor-Problem, ein * Flächen-Problem. Es gibt ein * Kupfer-Problem, ein *Coltan- Problem, [ * von einem Selen-Problem wird berichtet (FoA dr, 170222 ] Es gibt ein Problem mit * Antibiotika und MultiResistenzen.

Und es gibt Probleme mit *finanziellen Wachstumstreibern, *nicht-internalisierente externe Kosten, unwahre Preise, Verteilungs-Mängel, falsche Vorstellungen und Pfade,, Unterkomplexität in Planung, Kurzfristigkeit und VerantwortungsFlucht. Und es gibt Mangel an Aufarbeitung und Einsatz auch in zivilgesellschaftlichen Gruppen.

Im 3. Teil geht es um KlimaVeränderungen ein Streiflicht über die Folgen auf der ganzen Welt :

KlimaVeränderungen Solch hohe Co2 -Konzentrationen hat es 100 000 te Jahre nicht gegeben. Streiflicht über die Folgen:

A r k t i s, In den letzten 50 Jahren stieg in vielen Gegenden Alaskas die Temperatur um 6 °C an. Die Lufttemp- -eraturen sind aktuell bis über den Gefrierpunkt erhöht . Warme Luft und warme Meeresoberflächen lösen Rekorde beim Meereis-Tiefstand am Nordpol aus. In Folge der Erwärmung hat sich der Jetstream selbst ver-schoben. Das zieht zusätzliche Hitze und Feuchtigkeit in die Arktis. Das könnte Beginn der Auslösung von “Tipping Points” / RückopplungsEffekten sein. Deren Wirkung sind über kommende Jahrzehnte und Jahrhun -derte zu erwarten.

E i s s c h m e l z e , Vor 100 Jahren froren die Schiffe der Polar-Forscher im PackEis ein. Heute: weit und breit kein Eis . Ohne deckendes Eis dringen die SonnenStrahlen ins Wasser und erwärmen es. Jedes Jahr verliert Grönland 200 Mrd Tonnen Eis.7 Millionen Quadratkilometer Eis sind weggeschmolzen. In der West-Antarktis haben sich seit den 1990er Jahren Eisstücke von der Grösse ganzer Länder abgelöst. Die EisSchelfe fallen auseinander. In 5 bis 6 Wochen zerfiel eine Eisfläche von 3000 km2 . Süd-Amerika , Vor 15 Jahren verschob sich die Grenze eines Gletschers um 6 Meter nach oben, heute sind es 60 Meter. Diese WasserSpeicher schmelzen schnell. Das Grundwasser sinkt, für Millionen Mensch en bringt das Wassermangel.

A s i e n Die Gletscher des Himalaya sind die Quellen aller grossen Flüsse Asiens: Indus, Ganges, BrahmaPutra, Yang tse kjang, Mekong, Salween. Gletscher speichern Wasser des Monsoon-Regens, und geben es im Sommer wieder frei. Fast 2 Mrd Menschen sind abhängig von ihrem Wasser, für die Bewässerung der Felder und für Trinkwasser . Der Klimawandel hat den Monsoon verändert. Die Regenzeit ist nicht mehr kalkulierbar . Reisanbau, die einzige Existenzgrundlage geht bei Fluten verloren.

Bis 2050 können durch die Störung der Mosoon-Balance, mit folgenden extremen Wechseln von Flut-Katastrophen, Dürren und TrinkwasserMangel mehr als 1 Milliarde Menschen betroffen sein

Ü b e r f l u t u n g e n

Bangladesh Seit die Wälder des Himalaya abgeholzt werden, verstärkt sich bei Schneeschmelze die Strömung. 1 / 3 der Landmasse kann den Sturzfluten aus dem Himalaya, und dem Meeresspiegel-Anstieg zum Opfer fallen. Millionen Menschen werden aus ihrer Heimat vertrieben............... Indien hat einen 3 000 km langen Zaun gebaut, militärisch bewacht, gegen Flüchtlinge aus Bangladesh. Wir können unmöglich Millionen KlimaFlüchtlinge aufnehmen”

Indien , Uta pradesh, Immer öfter treten verheerende Überflutungen auf. Stassen wurden weggeschwemmt, Millionen Menschen aus ihren Dörfern und Häusern vertrieben. Die ganze Ernte war verloren. 100 000 ha Reisfelder wurden vernichtet.

Indien , Bihar , 2008 Der Fluss Khosi brach im nördlichen Nepal aus seinem Flussbett aus, suchte sich 120 km weiter östlich einen neuen Lauf. Die Flut tötete Tausende Menschen vernichtete die ganze Ernte, und machte 3,5 Millionen Menschen obdachlos................................................................................................................ Pakistan 2010, 140 000 km2 versanken in den Fluten. Eine Fläche 1,5 mal so gross wie Österreich stand unter Wasser.

Thailand, Bangkok Vor 10 Jahren gab es in einem Vorort von Bangkok Strassen , Autos, Häuser., - die hat das Meerverschluckt

Pazifik-Inseln. Viele bewohnbare Küstenstreifen wird es bald nicht mehr geben, das Wasser steigt mit jeder Flut höher............................. Takuu ,ist öfters überflutet, “In der ganzen Region gibt es nur ein einziges Rett-unsSchiff, - wir werden alle weg sein , bevor irgendeine Rettungsmannschaft hier eintrifft” Die Marshall-Inseln Viele der Inseln werden durch den Meeres-Anstieg unbewohnbar. Bis 2100 wird das Meer zwischen 30 cm und 90 cm ansteigen. Darauf aufsattelnde Spring-Fluten werden katastrophal.............. Tuvalu . Ein Fischer : “Die globale Erwärmung ist wie ein schleichender TerrorAkt von Industrieländern, und Ländern, die sich weigern das Kyoto-Protokoll zu unterzeichnen” . “Die Leute können nicht einfach ein Stück weiter , die Küste rauf oder runter ziehen, und können notwendige Schutz-Massnahmen nicht ergreif en”. “Bei allem was Sie tun, sollten die Leute über die Folgen nachdenken, ob andere Leute deswegen - ihre angestammte Heimat, ihre Lebensgrundlagen verlieren”. Die Malediven , liegen nur 1,5 Meter über dem Meeresspiegel, Einige Inseln werden verschwinden.

Die Folgen des KlimaWandels haben Auswirkungen auf alle Küsten der Erde. Bis 2100 könnten steigende Wasserpegel und KüstenStürme die Heimat von 600 Millionen Menschen fluten.

In Indien, BanglaDesch, China, Indochina leben jeweils mehr als 20 Millionen Menschen in Gebieten, die bis Ende des Jahrhunderts überflutet sein werden. 500 Millionen Menschen werden mit dauernden Überschwemmungs Risiken leben. Mehr als 15 der grössten Städte der Welt liegen an Flussmündungen oder Küsten. - 6 -

Kompensations-Ansprüche sind kompliziert und schwierig.durchzusetzen. Die Kategorie “Klima-Flüchtling”, “UmweltFlüchtling” ist bis jetzt völkerrechtlich nicht vorhanden.

Taifune, Wirbelstürme , Die Temperatur der tropischen Atlantik-Gewässer ist seit 1995 um 1 bis 2 °C gestiegen. Der Ozean, früher ein Wärme-Regulator, beschleunigt heute den Klimawandel.

Dürren, Regenmangel Die Klima-Stabilität war über 12 000 Jahre lang Grundlage menschlicher Entwicklung. Wir sind dabei das Klima-Gleichgewicht zu zerstören. Derzeit bestehen 20 % der Erde aus Wüstengebieten, in 20 Jahr -en könnten es 40 % sein. Trockenperioden werden immer häufiger.

Der Regenäquator in Afrika, Die sogenante „Intertropical Convergence Zone“ ITC hat sich. um 500 km nach Süden verschoben

Der Tschad-See hat mittlerweile 95 % seiner Wasserfläche verloren , als Folge des Rückgangs von Regen, und durch Ableitungen für BewässerungsProjekte.

Westafrika , Seit 30 Jahren herrscht Regenmangel. Das BinnenDelta des Niger ist besonders abhängig von den Regenverhältnissen. 1980 war der Niger ( 4. grösster Fluss in Afrika ) bei Niamy vollständig ausgetrocknet. Das 1. Mal seit Menschen -gedenken. In der Kolonialzeit wurden umfangreich Bäume gerodet.

Wird der Ozean erwärmt, ergibt das einen zu geringen Temperatur-Gradienten, Feuchtigkeit wird nicht mehr über die Luft aufgenommen, und per Monsoon ins Landesinnere transportiert. Der Monsoon, /Regen bleibt aus.

Sind die Menschen zu früh oder zu spät bei der Aussaat, gehen die Pflanzen ein.

Sahelzone, südlich der Sahara, → Die Wüste vergrössert sich jährlich um 5 km , auf einer Breite von 2000 km .In den vergangenen 30 Jahren sind die (schon wenigen) Regenmengen um 25 % zurückgegeangen.

Die Sahelzone, von Senegal bis Somalia, wird sonst von extremer Trockenheit heimgesucht. Künftig wird sie auch plötzliche Sturzfluten erleiden. . Im September 2007 wurde sie in eine überflutete Landschaft verwandelt. Überschwemmungen haben die anstehende Ernte fast ganz vernichtet und hinterliessen grossflächige Erosionen, Hunderttausende Häuser wurden weggespült.

Ostafrika Kenia, Somalia 2011/2012, Durch OzeanErwärmung wurde der Monsoon blockiert. Die Folge waren 3 Jahre Dürre, Boden-Degradation, Verlust der Vegetation. . Die Wasserversorgung brach zusammen. 70 % der Viehherden sind verdurstet, tot. 250 000 Menschen starben.

Südafrika 2017 Die Provinz Westkap, auch Kapstadt, erlebt zur Zeit die schlimmste Dürre seit 1904. Der Speichersee Thee-waterskloof und andere Reservoire sind fast leer. Öffentliches Anprangern vonWasserverschwendung, und Geldstrafen halfen nichts. Jetzt ging die Stadt einen Schritt weiter und drosselte den Wasserdruck

Der Klimawandel hat die traditionellen Lebensweisen zunichte gemacht, Boden-Degradation und Wassermangel gefährden und vernichten die Existenz.. Und an den Küsten haben grosse Fischfang-Flotten alles leergefischt. 15 Millionen Menschen mussten schon ihre Heimat verlassen. . Die Menschen sind Opfer der erzeugten strukturellen Gewalt. Sie bleiben rechtlos, und wir, die stark in der Verursachung beteiligt sind sorgen nicht für Abhilfe, und versagen rechtliche Lösungen.