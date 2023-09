Knastfunk-Party im Freiburg Strandcafé: die nächsten 35 Jahre

Party: Freitag 29.09.2023 20 Uhr, Strandcafé, Adlerstr. 12 - Musik: The Dangeroo

Gespräch mit dem Knastfunk (s.u.). Wie war die Redaktion zusammengesetzt; was waren die Themen?

Den Knastfunk auf Radio Dreyeckland gibt es jetzt offiziell 35 Jahre, also genauso lange, wie RDL eine Sendelizenz hat. Zuvor war der Sender illegal und wir waren es natürlich auch.

Am Anfang waren wir eine große Redaktion mit einem breiten Spektrum zwischen UnterstützerInnen der politischen Gefangenen auf der einen Seite und staatstragenden linksliberalen SozialarbeiterInnen andererseits.

In der Szene hießen wir bisweilen "RAF und Drogenfunk".

Wir hatten innerhalb der Redaktion oft Streit und genauso auch Streit mit dem Staatsapparat, der unsere Sendungen bisweilen nicht lustig, sondern staatsfeindlich fand und mehrfach versucht hat, RDL und uns zu kriminalisieren.



Auch innerhalb des Radios waren wir nicht immer unumstritten, es gab eine Studiobesetzung und Versuche, auf unsere Sendeinhalte Einfluss zu nehmen.

Jetzt, 35 Jahre später, ist es ruhiger um uns geworden, für den Staatsapparat sind wir langweilig geworden und Gefängnisse interessieren viele Leute auch nicht mehr.



Wir sind jetzt:



Ein Magazin aus dem Reich des Bösen: Über Justiz, Gefängnisse, Verbrechen und Verbrecher



und senden



jeden 1., 3. und 5. Sonntag im Monat um 21 Uhr (Wiederholung montags um 11 Uhr).



Auch die Redaktion hat sich verkleinert, viele unserer ehemaligen RedakteurInnen hatten dann andere Interessen, sind aus Freiburg weggezogen oder einfach gestorben ( Uschi, du fehlst uns).



Wir wollen am 29.09 ab 20:00 Uhr im Strandcafe auf dem Grether Gelände ein bisschen Party mit hauseigener Band ( The Dangeroo ) machen und zusammen etwas zurückblicken, aber auch nach vorne schauen.



Dazu laden wir Redakteurinnen und Redakteure von RDL, treue Hörerinnen und Hörer, die fast jede unserer Sendungen lauschen und WeggefährIinnen ein, die uns begleitet haben und vielleicht noch begleiten werden.



Schöne Grüße vom Knastfunk und von Hans und Conny Kaiser für die Knastfunkredaktion

---------------------------

Gespräch mit dem Knastfunk

Im Hinblick auf dieses Jubiläum haben wir uns ausführlich mit der Knastfunkredaktion unterhalten.