Kolonialismus in Museen und Gesellschaft

Die Spuren des Kolonialismus sind allgegenwärtig, auf den Straßen, in der Gesellschaft, in Museen. Gerade in ehtnologischen Museen finden sich oft koloniale Verflechtungen wieder. Über diese Sichtbarkeit wird hierzulande nur selten diskutiert. Das Grassimuseum für Völkerkunde Leipzig blickt in seiner aktuellen Veranstaltungsreihe selbstkritisch auf den eigenen Umgang mit dem Kolonialismus. Zur Auftaktveranstaltung war die Medienanthropologin Susanne Wagner von der Bauhausuni Weimar eingeladen. Sie beschäftigt sich in ihrer Arbeit unter anderem mit der Frage, welche Strategien Museen anwenden können, um sich mit kolonialen Verflechtungen in ihren Sammlungen und ihrer Ausstellungspraxis auseinanderzusetzen. Darüber sprach Radio Corax aus Halle mit ihr.

Im Gespräch betrachtet Susanne Wagner die Ausstellungen im Grassimuseum für Völkerkunde Leipzig und die Sonderausstellung zum Kolonialismus im Deutschen Historischen Museum Berlin.