"Die Museen in Europa und in den USA voll mit unserem Zeug!"

Vergangene Woche fand im Kommunale Kino an vier Abenden eine Kooperation mit den Städtischen Museen und der Ausstellung „Freiburg und Kolonialismus: Gestern? Heute!“ statt.

Wir hören einen Ausschnitt von Dienstag, den 20.09.: Die Objekte ihrer Vorfahren befinden sich in der Freiburger Sammlung. Wie geht es den Herkunftsgesellschaften damit? Was bedeutet dies für die Beziehung zu Deutschland? Wie war es, mit den Städtischen Museen Freiburg an einer Ausstellung ihrer Objekte zusammenzuarbeiten? Und wie wird und wie soll es nun mit der Beziehung zur ehemaligen Kolonialmacht und mit den Objekten weiter gehen?

Zunächst sprach Molemisi Kono (Botswana), Museumskundler aus London. Er arbeitet an dem Projekt Botswana migrated archives. Er studierte koloniale und postkoloniale Studien und arbeitet außerdem als Lehrer für Kinder mit eingeschränkter Sicht.

English Original (section): 5:50