Gestohlene Geschichte(n)

Sarala Krishnamurthy (Namibia University of Science and Technology) berichtet von ihrer Arbeit in Namibia mit Hererostudierenden. Sie spricht über von Trothas Vernichtungsbefehl und den Völkermord an Herero und Nama; über den Unabhängigkeitskrieg; die Konzentrationslager; über Autorinnen, die sich des Genozids lediglich als Setting für einen Liebesroman bedienenüber mündliche Erinnerungen von Angehörigen der Überlebenden, die sie mit ihrem Projekt verschriftlichen will; über die Wiederaneignung der eigenen Geschichte.

Warnung: Ihre Erzählungen enthalten explizite Darstellung von Gewalt, Mord, Hinrichtungen und Vergewaltigung!

Lektüre:

English Original (section): 19:01