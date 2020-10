Kolumbiens gewaltvolle Gegenwart

Lerber Dimas Vasquez ist Dozent für Antropologie an der Universidad von La Guajira, Kolumbien, und ist Mitglied einer Forschungsgruppe an der Universidad del Magdalena. Die Gruppe heißt la Oraloteca und dokumentiert orale Tradition von indigenen und bäuerlichen Gemeinden. Sein Forschungsschwerpunkt ist urbane Gewalt und organisierte Kriminalität in der Sierra Nevada de Santa Marta, im Norden Kolumbiens; eben „alles was mit Menschenrechten zu tun hat“ sagt er selbst. Und mit der Präsenz von bewaffneten Truppen, wie etwa Paramilitärs und Guerrilleros im Norden Kolumbiens. Das beinhaltet Gewalt. Wegen seines Forschungsthemas mußte er letztendlich Kolumbien verlassen, weil er mit dem Tode bedroht wurde und lebt jetzt in Berlin…

ENTREVISTA EN CASTELLANO AQUÍ.

