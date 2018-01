Kritik an RDL-Sendungen

Sendung vom 24. August 1988 von 13-14 Uhr.

Seit etwa 1 Monat sendet RDL im August 1988 legal auf einer Frequenz, allerdings nur zu bestimmten Stunden am Tag (die Vollfrequenz 24/7 erhielt RDL erst im November 1988) In der Sendung werden Ausschnitte aus Sendungen angespielt, die Hörer*innen sollen anrufen und Kritik üben. Wie häufig bei solchen Sendungen zu jener Zeit rufen praktisch nur RDL-Machende an. Schwerpunkt bildet ab ca. Minute 30 eine Kontroverse zu einem Metallica-Song zwischen Musikredakteur Frank und einer Anruferin aus der Frauenredaktion.

Am Ende wirft der Moderator die selbstkritische Frage auf, ob solche 'internen' Sendungen künftig noch Sinn machen oder ob die Hörer*innen stattdessen nicht doch 'konkrete Themen' hören wollen.

00 Intro beginnt mittendrin-Zitat aus RDL Buch

0.53 Sendebeispiel Jugend -Sendung

4.05 Moderation Wie offen ist RDL tatsächlich für Beteiligung? Wie professionell ist RDL? Wo fängt Werbung an?

5.41 Sendebeispiel New-Wave-Radioshow

7.18 Sendebeispiel Blue Monday mit Holger Höffgen

10.55 Moderation - Karlheinz

12.08 Anruf: Stottern im Radio nicht schlimm - Beteiligung der Hörer*innen

14.01 Moderation: Welche Musik soll gespielt werden?

16.21 Statement Frank Scheer Musikredakteur

19.56 Anruf Patrik von Politour-Redaktion

22.30 Frank Scheer

24.30 Antwort Patrik

25.22 Moderation

27.49 Anruf Holger Höffgen von Blue Monday

30.26 Moderation: Welche Musik widerspricht dem Redaktionsstatut? Beispiel vom ersten Sendetag mit Metallica und Statement der Franeredaktion

36.08 Anruf: Gewalt auch Thema kultureller Äußerungen

40.26 Moderation - Wieder zurück

41.45 Anruf Sybille

42.52 Frank zur kritisierten Sendung

46.55 Cassette wird gewechselt

49.42 Kontroverse zwischen Anruferin und Frank

57.04 Anruf Karin Musikredakteurin

58.57 Anruf Ursi

61.37 Abmoderation. Sendung wohl nicht so geglückt - ob künftig auch so interne Sendungen? na ja