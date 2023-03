La Radio Sendung zum internationalen feministischen Kampftag

In dieser Folge dreht sich alles um den kommenden 8. März.

Was passiert an dem Tag? Wer spricht? Was kannst du tun?

Sara und Julia der Presse-AG erklären ein paar wichtige Begriffe und sprechen mit Personen, die am internationalen feministischen Kampftag Redebeiträge halten, über ihre Anliegen und Wünsche.

Ivy, nichtbinäre*r Sexarbeiter*in spricht über Ivy's Arbeit, TERFs (Trans* Exclusive Radical Feminists), SWERFs (Sex Worker Exclusive Radical Feminists), Erwartungen an den 8. März und wie du dich solidarisch zeigen kannst.

Pia erzählt von ihrer Arbeit bei AMICA e.V., einem Verein, der Frauenorganisationen in Kriegs- und Krisenregionen in Bosnien, Libyen, Syrien, der Ukraine und im Libanon.

Eva und Klara von "Macker vom Acker" berichten über patriarchale Strukturen in der Landwirtschaft und was da alles noch so passieren muss.

Außerdem dabei zwei eindrückliche Gedichte "Dein exotischer Fetisch" und "Mein Schweigen hört auf" von Rabiatou, die sich als light-skinned afrodeutsche cis-Frau positioniert.

Awareness-Nummer: 015258947113

E-Mail: 8maerzfreiburg@riseup.net

https://www.instagram.com/6arbeiterin_/

https://linktr.ee/rubyrebelde

https://linktr.ee/transsexworks

https://www.blacksexworkercollective.org/home2