Durch die Kameralinse: Arbeitskämpfe, Klimakrise, die Möglichkeit einer anderen Welt

Das Projekt labournet.tv ist einzigartig: Seit der Gründung vor 10 Jahren hat das Kollektiv aus drei Frauen eine Online-Mediathek geschaffen, in der bisher 850 Filme aus 60 Ländern gesammelt wurden. Der Fokus liegt auf Arbeitskämpfen, Selbstorganisierung und sozialen Bewegungen.

Doch stellen die Aktivistinnen von labournet.tv nicht nur eine Plattform zur Verfügung; sie sind auch selbst Dokumentarfilm-Macherinnen. Momentan arbeitet das Kollektiv an einem neuen Kinofilm über den Klimawandel - 'The Loud Spring'. Sie wagen sich an die große Fragestellung heran, wie ein gerechter gesellschaftlicher Umgang mit der Klimakrise aussehen kann. Und vor allem mit der Frage: Wie kann das wirklich passieren?



Wir haben mit Filmemacherinnen Johanna Schellhagen und Anna Baum über das Projekt labournet.tv und ihren neuen Kinofilm gesprochen.



Noch bis zum 4. März läuft die Crowfunding Kampagne für den neuen Film:

https://www.startnext.com/the-loud-spring



https://www.startnext.com/the-loud-spring