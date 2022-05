Für "Luft zum Atmen" und einen "lauten Frühling"

Johanna Schellhagen vom Frauenkollektiv Labournet.tv erzählt im Interview mit Radio Dreyeckland über Arbeitsweise, Ziele und Unterstützungsmöglichkeiten des Medienprojektes. Anlass war die Filmvorführung "Luft zum Atmen (2019)" in Freiburg Ende Mai, der von den Streiks der Opelbelegschaft in Bochum handelt. Kernziele von Labournet.tv sind der Aufbau eines ausführlichen Online-Archivs zu ArbeiterInnen-Kämpfen. Aus ihrer Sicht herrscht noch immer eine Lücke in der Berichterstattung vor, wenn es um die Öffentlichkeit über Streiks und Arbeitsbedingungen aus der Perspektive der Betroffenen geht. Die letzte Zeit wurde sich bei Labournet.tv stark auf die Produktion eines Films über die Klimakatastrophe konzentriert. "Der laute Frühling" kommt Anfang August 2022 in die Kinos.

Mehr Infos: https://labournet.tv/