Angriff auf Logistik-Streik: 100 Schläger greifen Arbeiter an

Logistik gilt zur Zeit als einer der wenigen effektiven Angriffspunkte für Arbeitskämpfe. Besonders in Norditalien gibt es in den letzten Jahren immer wieder Streiks in der Logistikbranche, so zur Zeit bei SDA, einem ein Tochterunternehmen der italienischen Post, wo Arbeitskämpfe die Aushebelung bestehender Tarifverträge verhindern sollen. Eine Versammlung von Streikenden bei SDA bei Mailand wurde nun jedoch von über hundert Schlägern angegriffen. Hört mehr dazu auf Basis von Veröffentlichungen bei Labournet und Radio Onda d'Urto.