Italien: Generalstreik der Basisgewerkschaften gegen den Krieg

Für den heutigen 20. Mai haben die italienischen Basisgewerkschaften zu einem Generalstreik gegen den Krieg aufgerufen. Eine Reihe von Friedensorganisationen sowie die beiden kleinen, nicht im Parlament vertretenen linken Parteien Rifondazione Comunista und Potere al Popolo haben sich dem Aufruf angeschlossen. Es finden Demonstrationen in zahlreichen Städten in verschiedenen Regionen, z.B. in Mailand, Rom, Florenz und Palermo statt. Die Forderungen des Generalstreiks fasste Rossella Chirizzi von der Allgemeinen Basisgewerkschaft (SGB) Bologna gegenüber dem Freien Radio Onda d'Urto so zusammen: 0:54