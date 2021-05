Langes Warten und vielfältige Hürden

Wie muss es sich wohl anfühlen über Jahre die eigenen Kinder nicht sehen zu können, weil die Flucht aus dem Heimatland die Familie getrennt hat. Wer einen Familiennachzug beantragen möchte, steht in Deutschland vor vielfältigen Hürden, vor jahrelangem Warten auf Antworten und Bescheide und das mit oftmals nur geringen Chancen auf Erfolg.

Mohamad Boshnaki, der darum kämpft seine beiden ältesten Kinder aus Aleppo zu sich zu holen und Nadia Nssami, die ihre Tochter nach jahrelangen Bemühungen vor zwei Jahren von Syrien nach Deutschland einfliegen lassen durfte, kennen dieses Gefühl nur allzu gut. Über ihre Bemühungen und die massiven Hürden, die vor ihnen lagen bzw. liegen haben wir mit ihnen und mit SAGA, dem Südbadischen Aktionsbündnis gegen Abschiebung, gesprochen.

Gesendet werden Ausschnitte aus den jeweiligen Interviews, die in voller länge in der Our Voice Sendung bei Radio Dreyeckland am 5.5. um 16 Uhr hören könnt.