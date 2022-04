Latinbeats*

setlist:

1. Mambo Mexicano - Orkesta Mendoza

2. Que quieres que haga - La Gran Banda Calena

3. Space Drum Machine - The Mauskovic Dance Band

4. Chichiribako - Okuté

5. Olodé - Kiko Dinucci

6. Babalawo - Combo Chimbita

7. Adios Chacón - Nidia Gongorra & Quantic

8. Link is about to die - Los Bitchos

9. Que Calor - Baja Frequencia

10. Solá - Ghetto Kumbé

11. Chinchiví - Novalima

12. Si te marchas, no hay manera - Santa Feria