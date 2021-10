Heute wieder frisch serviert die feinsten Delikatessen auf Plattentellern.

Bon Apetit, provecho, Gud'n

Setlist:

1. Menahan Street Band - The Starchaser

2. IPEK YOLU - Ay Adam

3. Neromun - Vibe oder Werbung

4. Juju Rogers - The story of Warren

5. Greentea Peng - Suffer

6. The Streets ft. Greentea Peng & Donae'O - I wish you loved you as much as you love him

7. Little Simz - I love you I hate you

8. Baja Frequencia - El Palo

9. La Dame Blanche - Mentira

10. Guts (Pupkullies & Rebecca) - Saude

11. Marcos Valle - Estrela

12. Dubber Side Of The Moon - Us and them