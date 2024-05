Lebenslange Haftstrafen für kurdische Politiker*innen wegen eines einzigen Tweets gefordert

Weil sich Erdogan weigerte die Blockade einer von der Terrorgruppe "Islamischer Staat" belagerten kurdischen Staat an der syrischen Grenze aufzuheben gingen im Oktober 2014 tausende Menschen auf die Straße und es kam zu Ausschreitungen mit Toten. Nun sollen 108 kurdische Politiker*innen am Freitag, dem 17. Mai 24 abgeurteilt werden. Einige sitzen schon seit 8 Jahren in Untersuchungshaft. Es droht u. a. die höchste Strafe, die das Strafgesetzbuch der Türkei kennt, erschwerte lebenslange Haft, d. h. Haft ohne die Möglichkeit einer Begnadigung, selbst bei schwerer Krankheit.

Radio Dreyeckland sprach mit Nesrin Nas. Nas hat 13 Jahre lang an der Maramara Universität Wirtschaftswissenschaften unterrichtet und war auch als Wirtschaftsjournalistin tätig. 2003 übernahm sie die Führung der von Turgut Özal gegründeten, liberalen "Mutterlandspartei" (ANAP). Nach einem knappen Jahr verließ sie aber die ANAP als diese sich mit der damals weit rechts stehenden "Partei des Rechten Weges" (DYP) zusammenschloss. Sie ist Mitunterzeichnerin eines Apells, in dem ein gerechtes Verfahren für die Angeklagten im Kobanê-Prozess gefordert wird.

